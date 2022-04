Au Festival Hopla, des badass réécrivent le cirque

Une ode au pouvoir débridé des femmes dans The Goddess With One Thousand Faces . Sept filles décidées à se débarrasser des conventions sociales qui entravent leurs mouvements dans Ino Kollektiv . Une trapéziste qui déconstruit les stéréotypes véhiculés par le monde de l’aérien tels que la minceur, l’élégance, la sensualité dans Tear Away . Quatre femmes (et une grue) qui se libèrent de leurs chaînes pour imaginer un avenir sans entraves dans Marée noire . C’est peu dire que cette nouvelle édition du festival Hopla place le cirque sous le signe d’une révolution féminine.