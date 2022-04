Guerre en Ukraine: l’Otan «craint que nous soyons témoins d’autres atrocités.» Jens Stoltenberg, patron de l’Otan, s’exprime après les sinistres découvertes dans la ville de Boutcha. Il présente une première esquisse de la suite des événements.

Jens Stoltenberg, patron de l’Otan, n’exclut pas une prolongation du conflit dans le Donbass. - EPA.

Par La rédaction et agences AFP/Belga Publié le 5/04/2022 à 15:52 Temps de lecture: 3 min

Nous nous attendons à une nouvelle offensive dans le Donbass (est de l’Ukraine) », a déclaré mardi le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, à la veille de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Alliance transatlantique qui aura lieu ces mercredi et jeudi au quartier général de l’Otan, à Bruxelles. « Le but du président russe Poutine était d’envahir (la capitale ukrainienne) Kiev et il n’y est pas arrivé », a expliqué le chef de l’Otan. M. Stoltenberg a également indiqué que les troupes russes s’étaient repliées vers la Russie et le Bélarus afin de préparer une nouvelle offensive.

« Les troupes russes ont quitté la région de Kiev et le nord de l’Ukraine. Vladimir Poutine déplace un grand nombre de troupes vers l’Est en Russie. Elles vont se réarmer, recevoir des renforts en effectifs, car elles ont subi beaucoup de pertes, et se réapprovisionner pour lancer une nouvelle offensive très concentrée dans la région du Donbass », a-t-il expliqué. « Le repositionnement des forces russes va prendre un certain temps, quelques semaines, avant le lancement d’une offensive majeure. Il est essentiel que les alliés soutiennent les Ukrainiens, les aident à se réarmer, pour leur permettre de se défendre », a-t-il insisté.

Le chef de l’Otan a affirmé que le dialogue avec la Russie avait changé. « Nous n’avons plus de dialogue et de partenariat. Mais il faut que l’on continue à communiquer, afin d’éviter les risques de confrontation militaire directe ».

« La Russie a violé les lois internationales et est responsable d’atrocités en Ukraine », selon M. Stoltenberg. « Des atrocités brutales en Ukraine ont été commises dans des territoires contrôlés pas la Russie et j’ai peur que ce ne soit qu’un début », a dit le chef de l’Alliance. Les agissements de la Russie dans la ville de Boutcha, ville ukrainienne où ont été découverts des dizaines de cadavres après le retrait de troupes russes sont « des crimes de guerre », a affirmé le secrétaire général de l’Otan à la veille de deux jours de réunion des ministres de la Défense de l’Alliance.

« Je crains que nous soyons témoins d’autres atrocités. Les Russes contrôlent encore une partie du territoire ukrainien. Quand il sera repris, nous risquons de découvrir plus de fosses communes, plus d’atrocités, de crimes de guerre, et cela souligne l’importance d’enquêtes pour établir tous les faits afin que les responsables soient traduits en justice », a déclaré le secrétaire général de l’Otan au cours d’une conférence de presse à Bruxelles.