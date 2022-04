Présidentielle 2022: suivez les résultats d’Emmanuel Macron en direct

Le premier tour de l’élection présidentielle française se déroule ce dimanche et de nombreux Français ont déjà voté. Retrouvez ci-dessous les dernières informations et les premiers résultats.

Des millions de Français ont déjà exprimé leur préférence alors que le premier tour de l’élection présidentielle 2022 se déroule ce dimanche. Se qualifier pour le second tour, c’est quasi une certitude pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui apparaissent toujours comme les favoris du premier tour ce dimanche. Le président-candidat n’a cessé de faire la course en tête depuis des mois, aucun sondage ne lui a jamais prêté une autre position que la première. Mais ces dernières semaines, l’écart s’est resserré avec la candidate d’extrême droite, en pleine dynamique. A tel point que le chef de l’Etat sortant s’est récemment posé en «challenger». Et qu’il n’est pas exclu que Marine Le Pen vire même en tête du premier tour dimanche, ce qui serait un électrochoc pour le pays. Si l’affiche se vérifie, ce sera le même duel qu’en 2017. Un duel dont les Français n’ont pourtant cessé de dire qu’ils ne voulaient plus.

Mais se qualifier pour le second tour reste aussi un espoir pour Jean-Luc Mélenchon, en bonne dynamique en cette fin de campagne. Pour les autres candidats (Valérie Pécresse pour Les Républicains, la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo, Eric Zemmour pour Reconquête, l’écologiste Yannick Jadot...), le score de ce dimanche devra surtout servir à prendre date pour l’avenir. Car après la présidentielle, le paysage politique français sera bouleversé par la recomposition du champ partisan. Le big bang entamé en 2017 n’est pas près de s’achever.