«Variations»: Les calculs risqués d’Emmanuel Macron

Le président français est certes bien placé pour un second mandat, mais plusieurs éléments de sa politique et de sa stratégie ne plaident pas en sa faveur.

En tant que spectacle, c’est passionnant. Mais en tant que procédure servant à désigner un chef d’Etat doté de pouvoirs qui deviennent écrasants s’il gagne aussi le scrutin législatif, l’élection présidentielle française donne le vertige. A force de sondages qui paraissent annoncer, progressivement, un résultat auquel on finit par s’habituer, on ne mesure plus en quoi cette procédure de désignation est risquée. Mais le cru 2022 pousse à prendre de la distance : peut-on parer de toutes les vertus un mode de scrutin qui pourrait déboucher, le 24 avril prochain, sur l’élection de Marine Le Pen à la présidence de la République, elle qui a longtemps été cataloguée d’extrême droite ?