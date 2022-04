Nico Claesen: «Toute l’équipe de Seraing doit soutenir Mikautadze»

Georges Mikautadze a retrouvé le chemin des filets. Même si son but n’a pas permis à Seraing de battre Ostende et donc de continuer à rêver, ce coup de fusil revêt peut-être une plus grande importance qu’il n’y paraît. Il n’a pas manqué grand-chose à Seraing pour se glisser devant Waregem, Ostende ou Eupen. Juste une poignée de points. Mais comment voulez-vous les obtenir en restant six rencontres consécutives sans marquer ? On évoquera à juste titre l’animation globale pour expliquer ce mutisme. Cependant la perte d’assurance accusée par Mikautadze apporte un autre argument de réponse.