Jérémy Perbet: «La réussite de Villarreal ne tient pas du miracle»

Petit Poucet de la compétition aux côtés de géants comme Chelsea, le Real Madrid ou le Bayern Munich, Villarreal donne l’hospitalité aux Bavarois (un des grands favoris de l’épreuve) pour la seconde fois de son histoire. A la différence du match de ce mercredi soir, l’affiche avait pour cadre la phase de poules de la Ligue des champions en 2011-2012 et, au-delà du résultat (victoire 0-2 pour les équipiers de Neuer et Müller, les deux rescapés dans les rangs bavarois), ce n’est pas le genre de souvenir qu’aiment raviver les aficionados du « Sous-Marin jaune ». Malgré la présence d’internationaux comme Senna, Marchena (Espagne), Zapata (Colombie), Nilmar (Brésil) ou encore Rossi (Italie), l’euphorie de la 4e place avait vite été cédé la place cette saison-là au cauchemar de la relégation, emportant au passage l’entraîneur Juan Carlos Garrido (qui rebondira quelques mois plus tard au Club Brugeois).