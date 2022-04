Red Flames: la Belgique pour un six sur six contre l’Albanie et le Kosovo

Les Red Flames n’auront aucun autre objectif que le six sur six à l’occasion des rencontres en Albanie, le 7 avril à Elbasan (18h30), et au Kosovo, le 12 avril à Pristina (20h). «C’est évidemment le but», a avoué le sélectionneur Ives Serneels mardi en conférence de presse à Tubize.

«Si nous ne sommes pas prêtes, le danger viendra surtout de notre côté. Si nous affichons notre niveau, nous empocherons deux fois les trois points. Le fait de jouer à l’extérieur ne doit pas constituer une excuse. Il faudra malgré tout être vigilant. Avoir davantage de qualités dans nos rangs ne veut pas dire que nous allons nous imposer», a prévenu Serneels, précisant que la Pologne avait éprouvé des difficultés contre l’Albanie.