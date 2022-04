Arnaud De Lie avant le GP de l’Escaut: «Je veux en profiter pour me comparer aux meilleurs sprinters»

Comme pour un certain Kylian Mbappé, il ne sert à rien de parler d’âge à Arnaud De Lie. Le talent n’attend pas, ni même l’assurance qui découle de ses qualités pures. Ce qui ne l’empêche pas de rester humble, affable, fidèle aux valeurs reçues au sein de la ferme familiale à Lescheret. Du haut de ses 20 ans, le coureur wallon a frappé fort pour ses premières semaines chez les professionnels, lui qui peut s’enorgueillir d’avoir levé les bras à trois reprises (Troféo Palma, GP Monseré et la Volta Limburg Classic) sur ses quinze dossards accrochés. Joint dans le train, il affiche une sérénité et une décontraction à toute épreuve.

Arnaud, la forme est présente depuis un petit temps. On devine que vous abordez ce Grand Prix de l’Escaut en toute confiance. Exact ?