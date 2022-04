En route pour la Division 1B, les Espoirs du Standard joueront jeudi à Sclessin

Vainqueur 1-2 à Louvain lundi soir, grâce à des buts de Brahim Ghalidi et Camil Mmaee, l’équipe des U21 du Standard est plus que jamais en course pour une place dans le top 4 qui lui permettrait d’évoluer la saison prochaine en Division 1B. Renforcée par de nombreux joueurs qui ont obtenu du temps de jeu cette saison avec les pros, comme Alexandro Calut, Nathan Ngoy, Cihan Canak ou encore Lucas Noubi, la formation liégeoise occupe la quatrième place d’un classement dominé par Genk et Anderlecht (qui sont assurés d’être en D1B la saison prochaine), avec 4 points d’avance désormais sur La Gantoise. Mieux, les U21 rouches peuvent nourrir l’espoir de terminer dans le top 3, le FC Bruges les devançant de 4 unités mais avec trois matches disputés de plus. Tout se joue donc maintenant pour les Espoirs du Standard qui, jeudi à 19h30 face à Malines, se produiront… au stade de Sclessin, où la tribune 1 sera accessible gratuitement à tous les abonnés (8 euros pour les autres).