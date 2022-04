Et si Alfred Hitchcock s’était appelé Alfreda…

Il fallait y penser. Féminiser de grands cinéastes et se demander ce qui se serait passé si Alfred Hitchcock s’était appelé Alfreda… La réalisatrice et plasticienne belge Martine Doyen, née en 1961, s’en amuse dans un livre de portraits original et inattendu, mais sa démarche n’est pas que ludique. Elle est politique et artistique. « Difficile de ne pas être féministe quand on est une femme artiste. Je suis d’abord cinéaste et le fait de faire des films est un acte féministe car nous sommes en minorité et c’est beaucoup plus difficile. Je n’ai pas besoin que le contenu de mes films soit un sujet militant féministe. C’est pesant. Le cinéma de communication ne m’intéresse pas car on est vite dans la propagande », nous affirme-t-elle.