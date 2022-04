La légende inachevée de Johnny Hallyday

Sur Netflix, une série documentaire en cinq épisodes retrace, archives à l’appui, la carrière et la vie de Johnny Hallyday, à travers ses heures de gloire et de déboires.

Il y a des choses qui ne changent guère, même post-mortem. De son vivant et au long de ses soixante ans de carrière, Johnny Hallyday a toujours adoré la démesure. Quatre ans et demi après sa mort, elle est toujours à l’œuvre, réactivée par Netflix qui diffuse une nouvelle série documentaire sur « le taulier », disponible depuis le 29 mars. Avec un sens de la surenchère qui n’aurait pas déplu à Johnny himself, puisque la plateforme de streaming n’annonçait rien moins que le film « le plus ambitieux réalisé sur Johnny Hallyday », et pour raconter son histoire à travers des archives inédites, couvrant plusieurs décennies, n’avoir recours qu’à des interviews accordées par le chanteur.

Sans voix off, sans commentaire. Rien que Johnny par Johnny.