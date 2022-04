Chocolat contaminé: un millier de personnes ont déjà interpellé l’Afsca

Cinq produits Kinder de la marque Ferrero ont été rappelés lundi par l’Afsca. Après un premier rappel en Irlande et au Royaume-Uni il y a deux jours, la France et la Belgique ont à leur tour procédé à un tel rappel.

Plus d’un millier de personnes ont déjà interpellé l’Afsca pour en savoir plus concernant le rappel de produits Kinder fabriqués par l’usine Ferrero d’Arlon et susceptibles d’être contaminés par la salmonelle, a indiqué mardi après-midi l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.

Plusieurs consommateurs se plaignent de ne pas réussir à joindre le service consommateur de Ferrero concernant le rappel, a souligné Jean-Sébastien Walhin, le porte-parole de l’Afsca.