«Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu? 3»: ils sont tous là

Pas de déception, pas de grande surprise pour le troisième opus des mésaventures familiales du couple Verneuil (Christian Clavier et Chantal Lauby, inénarrables en vieux couple), plus patriote que jamais et flanqué de leur famille Benetton malgré eux. Ce divertissement grand public surfe sur les mêmes ressorts de comédie depuis le début. Pas question de changer une formule qui gagne, le volet ayant séduit plus de 12 millions de spectateurs en France (plus de 420.000 entrées en Belgique) en 2014 et le deuxième volet 6,7 millions en 2019.