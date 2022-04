Kouamé et Zirkzee: le duo a fait taire les sceptiques

La fin d’une anomalie. Dimanche, face à Charleroi, le duo Zirkzee-Kouamé a été impliqué directement sur le même but. À la fin d’un quatrième quart d’heure délicat, l’Ivoirien a bonifié un premier ballon de Refaelov en lançant parfaitement le Néerlandais, ce dernier ne se faisant pas prier pour inscrire le deuxième but de son équipe. Une passe de l’un pour un but de l’autre : tout simplement une première cette saison en championnat. Assez fou quand on sait que le duo a été installé par Vincent Kompany depuis de nombreux mois. Sur les 33 rencontres de phase classique, ils ont été titularisés de conserve à 18 reprises.

Mais les débuts de l’idylle n’ont pas été un long fleuve tranquille. Lors de leurs premières associations – le match à Saint-Trond notamment –, leur complémentarité ne sautait pas aux yeux. Les deux hommes ne se comprenaient pas. Vincent Kompany a persisté dans son choix d’associer les deux éléments prêtés par le Bayern Munich et la Fiorentina. Le coach bruxellois récolte maintenant les fruits de sa patience.