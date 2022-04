Des chiffres en net progrès en attaque

Pour valider sa place au sein du Top 4 et disputer les Playoffs 1, Anderlecht devra plus que vraisemblablement encore secouer les filets de Courtrai ce dimanche. Numériquement parlant, le club bruxellois peut déjà se gausser de ses statistiques offensives de la saison dernière. Alors qu’il lui reste une rencontre à jouer, le RSCA a déjà inscrit 18 buts de plus (NDLR : 69 contre 51 soit 2,09 buts/match contre 1,5) que lors de la phase classique de l’exercice précédent. Pas l’unique colonne où les Mauves sont en net progrès. Si le Sporting a réussi la performance d’inscrire au moins trois buts dans dix de ses 33 rencontres de championnat – l’Union et Bruges l’ont fait 13 fois, l’Antwerp 5 –, c’est surtout dans la diversité de ses buteurs que la donne a changé.