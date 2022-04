Circuit de la Sarthe: Mads Pedersen remporte la 1ère étape

Le champion du monde 2019, l’un des grands favoris avec le Britannique Mark Cavendish (Quick Step), s’est imposé devant les Français Benoît Cosnefroy (AG2R) et Axel Zingle (Cofidis) et s’est emparé du maillot jaune de leader.

Avec son dénivelé positif de plus de 2.500 mètres, cette première étape était la plus favorable aux baroudeurs. Les trois suivantes, avec de plus rares difficultés en début de parcours, semblent plus propices à des arrivées au sprint.