Acquérir un buteur: le grand défi d’Anderlecht

Alors que le jeu développé est de plus en plus chatoyant et que l’exigeant public anderlechtois retrouve des couleurs et du plaisir en venant à Saint-Guidon, le retour à la réalité économico-sportive fait toujours aussi mal : au bout de la saison en cours, plusieurs joueurs en auront fini avec leur prêt et retourneront chez leur employeur. Si cela n’empêchera personne de dormir à Neerpede dans le dossier Lisandro Magallan dont la décision de le renvoyer à l’Ajax le 30 juin a déjà été actée par les hautes instances, ce sera bien plus difficile à digérer concernant Joshua Zirkzee (Bayern) et Christian Kouamé (Fiorentina). Nul doute que l’histoire est en passe de repasser les plats dans les rangs mauves.