«De nos frères blessés» exécutés pour l’exemple

La guerre d’Algérie et le fait que, comme toutes les guerres, elle fasse basculer des gens ordinaires dans la tourmente de l’Histoire. Œuvre de mémoire mais pas film viscéral, De nos frères blessés en témoigne de façon simple, à hauteur d’homme, à travers une touchante histoire d’amour. En 1954, Hélène, Polonaise ayant migré à Paris, rencontre Fernand, jeune communiste et anticolonialiste vivant à Alger, dans un bar. Elle lui offre un verre, il l’invite à danser, l’amour s’en mêle et Hélène part pour la ville blanche, découvre sa beauté et l’attachement que Fernand porte à son pays. Mais l’Algérie et la France se déchirent… et déchirent les hommes.