«Face à la mer»: Beyrouth en léthargie

Présenté à la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes 2021, Face à la mer rend compte d’une société libanaise en mode survie, déprimée, épuisée par la crise sociale, économique et politique. L’héroïne de ce récit est une jeune femme, Jana, qui revient soudainement à Beyrouth après des études et quelques petits boulots à Paris. Pourquoi ? Elle n’a pas l’envie de se justifier auprès de ses proches, pas envie d’expliquer les raisons de ce retour. Avec elle, habitée par une forme de mélancolie et un certain ennui, on erre de quartier en quartier, traversant une ville fantôme – on est pourtant avant la gigantesque explosion sur le port de Beyrouth qui dévasta la ville – en quête d’un possible avenir éventuel.