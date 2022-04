RTL aurait son nouveau patron: Guillaume Collard (Eleven Sports)

A 38 ans, le « Monsieur foot belge » serait en tête de liste pour prendre le relais Philippe Delusinne à la tête de la chaîne privée, rachetée par DPG Media et Rossel. Cap sur le digital.

Les choses sérieuses peuvent, enfin, commencer pour RTL Belgique, rachetée, pour 250 millions d’euros, par les éditeurs DPG Media (VTM, Het Laatste Nieuws…) et Rossel (Le Soir, Sudinfo…). Annoncé fin juin, le processus (et les discussions stratégiques) avait dû formellement attendre le feu vert de l’Autorité belge de la concurrence. C’est chose faite depuis le 29 mars. En attendant, son patron, Philippe Delusinne (65 ans ce mois-ci), a rempilé pour tenir la boutique. Pour un an, « maximum », le temps d’assurer la transition, après vingt ans à la tête de l’entreprise (soit autant que son confrère Jean-Paul Philippot à la RTBF).