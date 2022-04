Judo: les Belges à l’Euro sans Charline Van Snick

Cédric Taymans et Koen Sleeckx, les directeurs techniques francophone et flamand, ont arrêté leur sélection pour l’Euro qui se déroulera à Sofia, du 29 avril au 1er mai prochain. Une sélection dont la principale absente sera Charline Van Snick (-52 kg), qui, il est vrai, n’a plus disputé la moindre compétition depuis les Jeux de Tokyo, où elle avait terminé 7e.

La Liégeoise, 31 ans, qui a décroché 6 médailles aux championnats d’Europe – deux de chaque métal – entre 2010 et 2020, avoue qu’elle n’est « pas prête » pour ce rendez-vous après avoir repris les entraînements plus tard que prévu. « Aucune date de reprise de la compétition n’a encore été officiellement fixée », explique-t-elle, tout en précisant qu’elle poursuivra sa carrière dans la catégorie des moins de 52 kg.