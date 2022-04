«Une jeune fille qui va bien»: un portrait grave et lumineux

Eté 1942. Irène est juive, a 19 ans, est amoureuse, passionnée de théâtre, veut devenir actrice. Irène est à l’âge de tous les possibles. Malgré l’étoile jaune, malgré les rafles, malgré le danger qui menace un peu plus chaque jour… pour elle, c’est le temps de l’insouciance bien qu’elle somatise l’époque en s’évanouissant régulièrement. On pense inévitablement à 2022, quatre-vingts ans plus tard… Irène d’hier, d’aujourd’hui et de demain car malheureusement, l’horreur de la guerre n’est jamais d’un autre temps. C’est à toutes ces Irène fauchées dans leur élan que Sandrine Kiberlain rend hommage à travers ce portrait grave et lumineux, d’une vitalité joyeuse.