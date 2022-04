Depuis 2015, Nick Kyrgios a payé plus de 325.000$ en amendes

Mais chassez le naturel et il revient au galop. Alors qu’on le pensait plus calme et plus heureux dans la vie en général (ce qui pouvait expliquer aussi une nouvelle constance dans ses résultats), l’Australien a explosé de rage contre l’arbitre Carlos Bernardes, lors de son huitième de finale à Miami contre l’impassible Jannik Sinner. A tort ou à raison, Kyrgios a perdu le contrôle de ses nerfs et du match (7-6, 6-3), comme à l’époque de ses plus tristes heures.

Après deux saisons où il a très mal vécu la pandémie, Nick Kyrgios (désormais 94e joueur mondial) a à nouveau montré de belles choses sur le circuit : auteur d’une belle résistance contre Medvedev à l’Open d’Australie, quart de finaliste à Indian Wells (où il a fait souffrir Nadal durant 3 sets serrés) et encore en huitième de finale à Miami (avec des succès sur Rublev et Fognini). Voilà de jolies performances pour un joueur qui avait pratiquement disparu des radars. Le joueur de Canberra a même remporté l’Open d’Australie, en double, avec son pote Thanasi Kokkinakis, affichant une nouvelle joie de vivre au bras de Costeen Hatzi, sa nouvelle fiancée.

Au final, le grand Nick a quitté Miami abattu et avec une nouvelle lourde amende dans ses bagages : 35.000$. Il avait déjà dû payer une note « pour violation au code » de 25.000$ à Miami et de 10.000$ à l’Open d’Australie. Soit déjà 65.000$ d’amendes, en juste trois tournois, en 2022.

Si on comptabilise les principales amendes déjà reçues par l’Australien, on en arrive à un lourd montant de 326.366$ depuis 2015 ! Il avait reçu une amende de 113.000$ rien qu’au Masters de Cincinnati en 2019 (plus une suspension et période probatoire) où il s’était répandu en injures envers l’arbitre de chaise Fergus Murphy.

Le constat, c’est que depuis le début de saison, une vraie nervosité semble s’être emparée des joueurs comme, outre Kyrgios, Medvedev (à Melbourne), Zverev (à Acapulco) ou Brooksby (à Miami), pour ne citer qu’eux.

Ce qui a, enfin, poussé l’ATP à réagir par la voix de son président Andrea Gaudenzi. Ce dernier a demandé aux arbitres de se montrer plus sévères avec les dérapages sur le court. « Avec effet immédiat et alors que nous entrons dans la période de la terre battue, l’équipe d’arbitres de l’ATP a reçu l’ordre d’adopter une position plus stricte dans l’évaluation des violations du Code de conduite », déclare l’Italien. « Nous entreprenons également une révision du Code, ainsi que des processus disciplinaires, afin de nous assurer qu’il prévoit des sanctions appropriées et actualisées pour les violations graves et les récidivistes. Nous avons tous un rôle à jouer pour préserver la réputation et l’intégrité de notre sport », a conclu le président de l’ATP.