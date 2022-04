Archéologie: c’est à Chypre que les Peuples de la mer ont peut-être confié leur trésor

La moisson réalisée par des archéologues belges et grecs sur un site chypriote est impressionnante. Mais leurs recherches apportent surtout un éclairage supplémentaire sur la fin de l’âge du bronze en Méditerranée et sur les mystérieux « Peuples de la mer ».

C’est un véritable trésor que des archéologues des universités de Gand et de Louvain travaillant en collaboration avec des homologues grecs ont découvert sur l’île de Chypre. Des trésors composés d’or, d’argent, de bronze et d’albâtre, et surtout une foule de nouvelles données historiques qui apportent un éclairage supplémentaire sur l’histoire complexe de la fin de l’âge du bronze, vers 1200 avant Jésus-Christ.

Cette période est connue sous le nom d’« années de crise », lorsque les palais de la Grèce mycénienne ont été détruits, que Troie a été incendiée, que l’empire hittite en Anatolie s’est effondré ainsi que de nombreux royaumes nichés le long des côtes syriennes et libanaises. Au même moment, l’Egypte était attaquée par une mystérieuse coalition de peuples étrangers connue sous le nom de « Peuples de la mer ».