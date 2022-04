Livres: le pouvoir de l’image de Jane Campion

Le critique de cinéma et écrivain français Michel Ciment remet à jour son ouvrage consacré à la cinéaste.

Au cœur d’une œuvre, là où s’imposent l’affirmation de la personnalité et une imagination libre, où se cultivent l’ambiguïté et le trouble, où s’épanouissent des récits à l’inspiration excentrique, offrant une vision du monde d’un point de vue féminin. C’est là que nous emmène le journaliste, critique de cinéma et écrivain français Michel Ciment avec ce magnifique ouvrage intitulé Jane Campion par Jane Campion dont l’édition vient d’être mise à jour, la première datant de 2014.