La réforme des rythmes scolaires oblige le secteur des stages à s’adapter

Via « sa » réforme des rythmes scolaires, la Ministre Caroline Désir (PS) entend remettre la qualité des apprentissages et le bien-être des enfants au centre des préoccupations. La réforme va néanmoins obliger toute une série d’acteurs périphériques à s’adapter aux nouveaux rythmes. C’est notamment le cas des organisations de stages sportifs et de loisirs en Fédération Wallonie-Bruxelles, auxquelles de nombreuses familles francophones ont recours pendant les vacances scolaires. Or, dès l’année prochaine, les congés d’automne et de détente se verront doublés, alors que ceux d’été seront limités à sept semaines. Comment le secteur se prépare-t-il à ce nouveau calendrier scolaire ? Tentatives de réponses…