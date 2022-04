«En même temps»: un ton délicieusement satirique

Cette histoire de deux mecs collés ensemble est plus profonde et moins innocente qu’il n’y paraît.

Kervern et Delépine, c’est sans doute le duo le plus doué pour réussir à vous faire accrocher à une idée que vous trouveriez au départ complètement absurde. C’est en fait exactement ce qui se produit avec En même temps, leur dixième film ensemble. Un film teinté de société, bien sûr, mais aussi de politique, observée d’une manière délicieusement satirique. Bref, une mise en perspective assez savoureuse (et salvatrice) à la veille du premier tour de la présidentielle française.