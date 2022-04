Gustave Kervern à propos de «En même temps»: «On fait des trucs sérieux sans se prendre au sérieux»

O n s’était dit qu’on ne ferait plus de film, et finalement on a eu une bonne idée… » Dans le cocon d’un hôtel bruxellois, au lendemain de l’avant-première du film chez nous, le duo Kervern et Delépine semble plutôt rassuré. Tourné en décembre, monté « à l’arrache », En même temps, leur dixième film ensemble, a été bien accueilli par le public bruxellois. « Il y a eu beaucoup de rires », dit Benoît Delépine. « C’est vrai qu’il y a une forme de crainte que les blagues ne fonctionnent pas, poursuit Gustave Kervern. Je ne suis même pas resté à la projection tellement j’étais stressé… Benoît est plus vaillant que moi là-dessus. On a décidé au dernier moment de sortir le film avant la présidentielle. Enfin, c’était notre idée dès le départ mais les acteurs n’étaient pas libres avant décembre. C’était donc une sorte de projection test qui va nous permettre de faire quelques adaptations. »