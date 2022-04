Hidalgo, Mélenchon: le dilemme et l’inquiétude passent de France en Belgique

Chez nous, les socialistes votent français en ordre dispersé. Nous avons interrogé Philippe Close, Ahmed Laaouej, Frédéric Daerden, Thomas Dermine, Catherine Moureaux, Thierry Bodson et Jean-Pascal Labille. L’impact de l’élection en Belgique ? « N’exagérons pas ».

Que des soucis. L’alternative française a la forme d’un dilemme pour nos socialistes auxquels nous demandons de déposer un bulletin dans l’urne « comme si » : rester en famille, et voter Anne Hidalgo, candidate du PS à laquelle les sondages outre-Quiévrain, obstinément, attribuent un score à un chiffre ; s’aventurer hors lignes, à certains égards en territoires hostiles à la social-démocratie comme elle va, et voter Mélenchon, candidat de gauche le mieux ou le moins mal placé pour espérer se hisser au second tour.