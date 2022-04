Classique: la sélection de la semaine

Wim Mertens, « Inescapable Tour »

Wim Mertens est le plus inclassable des compositeurs belges. Tant le pop que le classique le revendique sans oublier les tenants de la musique électronique. En fait, ce compositeur, pianiste et chanteur est un véritable électron libre qui fut le premier défenseur du minimalisme musical en Belgique. Pour ses 40 ans de carrière, il propose en trio une sélection de ses tubes passés et des extraits de son nouvel album The Gaze of the West.

Vendredi 8 avril à 20 heures, Bozar. Informations : www.bozar.be