D1B: le président du Lierse condamne fermement les «criminels» coupables des débordements

Pendant la deuxième mi-temps du match de D1B, des fumigènes et des pétards ont été lancés sur le terrain et vers la tribune des visiteurs. La Pro League a déjà infligé une amende de 10.000 euros au Lierse.

Celui-ci a donc présenté ses excuses aux « merveilleux supporters de Beveren », souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Après avoir commencé la reconstruction du club il y a 4 ans « en bon père de famille », il se demande comment éviter de tels incidents à l’avenir. « Ce n’est pas de l’ambiance, ce n’est même pas du simple hooliganisme… c’est criminel et bête. »

« Alors que je reçois dans ma maison des Ukrainiens qui ont fui une véritable guerre, il y a ici avec nous des criminels qui trouvent normal de pouvoir utiliser des armes pendant un match de football. Il ne pourrait y avoir de plus grand contraste. Incompréhensible, triste, honteux. Je ne trouve même pas les mots justes », s’est exprimé le président lierrois.

« La triste conclusion est que ces quelques personnes causent d’énormes dégâts. Avant tout, malheureusement, aux pauvres supporters de Beveren, mais aussi à la réputation de leur propre club », ajoute-t-il. « L’argent que nous avons dû payer en amendes cette année et encore toutes les mesures qui devront maintenant être prises commencent à prendre des proportions considérables, au détriment de notre propre budget sportif. Il faut espérer que les soi-disant durs à cuire se lèvent maintenant, s’excusent auprès des supporters de Beveren et indemnisent les victimes. Ce serait la seule réaction correcte et appropriée. »