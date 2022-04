Tom Bourgeois: «Il y a plein de genres, c’est super!»

Tom Bourgeois est venu à Bruxelles pour suivre des études au conservatoire, avec Diederik Wissels. Il y est resté. C’est que la capitale belge est aussi une capitale du jazz et qu’il y a ici des tas d’artistes étrangers qui sont devenus plus bruxellois que nature et qui fournissent des tas d’opportunités d’échanges et d’expériences. Tom a été nourri au jazz, mais pas que. On sent, à travers ses différents travaux, un amour de la musique en général, qu’elle soit classique, jazz, rock, expérimentale, pop, chanson. Ses influences sont très larges. Et la poésie en est une importante. On le ressent dans cette œuvre d’envergure avec ses deux disques et ses deux fois neuf morceaux aux paroles touchantes et piquantes, dues pour la plupart à François Vaiana.