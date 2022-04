Chocolat contaminé: voici la liste des produits Ferrero rappelés par l’Afsca

Il s’agit des Kinder Surprise 20g et 3x20g avec une date de durabilité minimale (DDM) comprise entre le 11/07/22 et le 7/10/22 ; des Kinder Surprise Maxi avec une DDM comprise entre le 10/08/22 et le 10/09/22 ; des Schoko Bons avec une DDM comprise entre le 10/08/22 et le 10/09/22 et des Kinder Mini Eggs avec une DDM comprise entre le 10/08/22 et le 10/09/22.

L’Afsca demande de ne pas consommer ces friandises et de les ramener au point de vente dans lequel elles ont été achetées.