Guerre en Ukraine: pour toucher l’économie russe, il faut viser l’énergie; les Européens commencent par le charbon

Nous avons tous vu les images épouvantables qui nous sont parvenues de Boutcha et des autres régions que les troupes russes ont récemment quittées. Ces atrocités ne peuvent rester sans réponse, et elles ne resteront pas sans réponse. » La présidente de la Commission européenne a balisé, mardi à Strasbourg, la réaction européenne aux clichés de l’horreur : soutien à l’Ukraine (Ursula von der Leyen et Josep Borrell se rendront à Kiev cette semaine, où ils rencontreront, notamment, Volodymyr Zelensky), participation active aux enquêtes en vue de nourrir de preuves la justice internationale et pression accrue sur la Russie, avec un cinquième paquet de sanctions.