November Ultra: la voix chaude et douce de Nova

Nova est à New York quand nous la joignons via Zoom. Elle y rencontre l’équipe de Republic Records bien décidée à promouvoir son album sur le territoire américain. Un disque majoritairement chanté en anglais et qu’ouvre le très Adele « Over & Over & Over ». Rien n’est donc impossible pour la chanteuse parisienne de père portugais et de mère espagnole. « À la maison, mon père parlait français, nous a-t-elle raconté. J’ai appris l’espagnol avec ma mère et plus tard le portugais. J’ai l’équivalence du BAC portugais aussi. Un été sur deux, on allait voir la famille en Espagne, en Murcie, et au Portugal. J’ai commencé à écrire mes premières chansons en anglais comme ça ma mère ne comprenait pas ce que je disais. J’aime la langue française mais pour chanter, je me sens vulnérable, mise à nu. Mais j’aime utiliser l’espagnol, c’est sans fin. Car c’est moi aussi… »