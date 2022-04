L’offrande d’Evenepoel à Alaphilippe

Le soleil barrait le front de Miguel Indurain, invité d’honneur de cette étape sise à Viana, dans la région de Navarre du quintuple vainqueur du Tour. L’écran géant et la ligne étaient en effet à contre-jour et il fallut user de ses mains pour décortiquer une arrivée que nulle n’attendait à 15 bornes de l’arrivée alors que l’homme de tête, qui s’était détaché de ses compagnons d’échappée possédait encore… 2 minutes d’avance. « Je voyais bien que plus personne n’y croyait », observa Remco Evenepoel. « Surtout que les routes descendaient plus qu’elles ne montaient. Mais il nous restait une petite chance… »

Le dénommé Ibon Ruiz de la modeste équipe continentale Kern Pharma ne fut en effet repris qu’à 300 mètres de l’arrivée par une fusée humaine parée des pois du meilleur grimpeur. Lancé à toute vitesse depuis la flamme rouge, Evenepoel ne put jamais être remonté, sauf par son leader. Un travail d’orfèvre apprécié par le champion du monde.