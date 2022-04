La pop nonchalance de Wet Leg

A propos de ces deux copines d’école, quelqu’un a écrit qu’elles faisaient de la musique triste pour les gens gais et de la musique gaie pour les gens tristes. Ce qui est certain, c’est qu’elles ont commencé à en faire à deux en 2019, et sous ce nom de Wet Leg après avoir bien fréquenté les festivals, s’y être amusées un max et surtout y avoir vu Idles. Rhian et Hester ont donc imaginé former un groupe, en tout cas un duo, et… ça a plutôt bien fonctionné jusqu’ici. Jugez plutôt : signées précocement sur le label londonien Domino (dont sont pensionnaires des gens comme Franz Ferdinand, Arctic Monkeys, la Fat White Family ou encore les jeunes foufous de Superorganism qui nous reviennent à la mi-juillet avec un nouvel album et au Bota le 13 septembre), les deux jeunes femmes se manifestent en 2021 avec quatre singles (« Chaise longue », « Wet dream », « Too late now » et « Oh no »), puis enchaînent cette année avec deux autres titres (« Angelica » et « Ur mum »).