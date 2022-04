Ligue des champions: De Bruyne offre la victoire à City, Liverpool prend une très bonne option sur la qualification

Les clubs anglais ont pris une option sur la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Manchester City a longtemps buté sur l’organisation de l’Atlético de Madrid mais, délivré par un but de Kevin De Bruyne à la 70e, il s’est imposé 1-0 dans ce match aller mardi soir à l’Etihad Stadium.

Dans l’autre quart de finale du soir, Liverpool a signé un probant succès sur la pelouse de Benfica (1-3). Dominateurs en première période, les Reds ont marqué via Ibrahima Konate (17e) et Sadio Mane (34e). Malgré la réduction de l’écart signée Darwin Nunez (49e), la bande à Jan Vertonghen a encaissé un 3e but venu des pieds de Luis Diaz (87e).