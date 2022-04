Tiger Woods revient (encore) de loin

Treize mois après son terrible accident de voiture, Tiger Woods se sent prêt à reprendre là où tout a commencé : Augusta bien sûr ! Où il a remporté son premier Major il y a 25 ans, et où il se sent prêt à prétendre à une sixième Green Jacket !

Il y a bien sûr la nuance de langage qui est importante : « Pour l’instant, je me sens prêt à jouer », a dit Tiger Woods, mardi à Augusta. Et l’Américain de 46 ans, détenteur de 15 Majors et de 109 victoires, a illustré son propos : « Je dois d’abord voir comment mon corps va récupérer des efforts consentis ces derniers jours, et ce qu’il est capable de faire le lendemain », a ajouté celui qui, après avoir agité le monde golfique la semaine dernière, quand il avait pris son jet privé pour se rendre à son terrain de golf préféré et y faire neuf trous en compagnie de son fils Charlie et de son ami Justin Thomas, a encore fait de même dimanche et lundi, avant d’enfin exprimer son ressenti à la presse…