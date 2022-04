L’indexation forfaitaire ne fait pas l’unanimité chez les économistes

Ne pas répéter les erreurs des années 70 ! Tel est le leitmotiv d’une carte blanche publiée mardi matin dans Le Soir et signée par six économistes : Henri Bogaert, Etienne de Callataÿ, Wim Coumans, Olivier Lefebvre, Baudouin Meunier et Luc Leruth. Les cinq premiers ont été directement impliqués dans les mesures de correction des années 80 et 90, en qualité de chefs de cabinet (adjoints) des principaux ministres sociaux-chrétiens de l’époque. « Vouloir protéger le pouvoir d’achat de l’ensemble de la population serait politiquement irresponsable et hypocrite, car ce serait concentrer l’appauvrissement sur les secteurs exposés, avec des pertes d’emplois à la clé, et sur les générations futures à travers la dette publique », expliquent-ils, proposant notamment, « si la crise se prolonge et s’intensifie, de modifier – exceptionnellement et pour la durée de la crise – notre système d’indexation automatique en limitant l’indexation à un montant plafonné en euros, pour protéger les petits revenus ».