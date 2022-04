La présidentielle 2022 en images, J-19: quand Jean-Luc Mélenchon se démultiplie

A cinq jours du premier tour, Jean-Luc Mélenchon tenait ce mardi le dernier grand meeting de sa campagne présidentielle en se démultipliant dans onze autres villes grâce à des hologrammes pour tenter de s’immiscer dans le duel annoncé de plus en plus serré entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Le candidat insoumis achève au Grand Palais de Lille son marathon de meetings hebdomadaires entamé en janvier, qui ont rassemblé à chaque fois des milliers de personnes.