Salmonelle dans des chocolats Kinder: les clients inquiets à cause de l’affaire Ferrero

Peut-on imaginer pire scénario pour un chocolatier que de voir une partie de sa production suspectée de contenir une bactérie toxique, alors qu’en cette période pascale, les enfants des quatre coins de l’Europe se régalent d’œufs chocolatés ? C’est ce cauchemar sanitaire qu’est en train de vivre Ferrero à deux semaines de Pâques. Le Royaume-Uni a donné l’alerte, après avoir dénombré 63 cas de salmonellose, concernant principalement des bambins. En France, on parle de 21 jeunes malades, en Irlande de 10, en Suède de 4. Les Pays-Bas et l’Allemagne sont touchés eux aussi. Au total, ce mardi, le nombre de souffrants s’élevait à 125 en Europe, sans compter la Belgique. Chez nous, on évoque une vingtaine de cas suspects, bien que des analyses de selles n’aient pas encore livré leurs secrets et permis de lier les contaminations à leur source.