Affaire Kinder: Ferrero réagit au rappel de ses produits

L’Afsca a rappelé plusieurs produits de la marque Ferrero ce lundi. En cause, la présence de la bactérie salmonelle. Après avoir été un moment muette, la marque s’est exprimée sur cette affaire.

L’Afsca a rapidement pointé une défaillance chez Ferrero : la communication est défaillante, tant auprès des distributeurs qu’auprès des consommateurs. Les clients ont manqué d’informations, et le centre d’appel n’a pas fonctionné correctement.

«Ferrero coopère avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, au sujet d’un lien possible avec un certain nombre de cas de salmonelle signalés», écrit l’entreprise. «Bien qu’aucun de nos produits Kinder mis sur le marché n’ait été testé positif à la salmonelle et que nous n’ayons reçu aucune plainte de la part de consommateurs, nous prenons cette affaire très au sérieux car la protection des consommateurs est notre priorité absolue. Par mesure de précaution, nous avons pris la décision de rappeler volontairement certains lots de Kinder en Belgique».