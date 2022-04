Ecolo-Groen veut la fin des biocarburants de première génération

Deux députées écologistes proposent de mettre fin à l’obligation d’incorporation aux carburants classiques d’ici à quelques années. Et de la suspendre temporairement dans le contexte de l’envolée des prix.

L’essence et le diesel disponibles dans les stations-service belges contiennent une part de biocarburants. C’est une obligation légale imposée aux compagnies pétrolières qui commercialisent des carburants fossiles en Belgique. Deux députées fédérales Ecolo-Groen, Séverine de Laveleye et Kim Buyst, souhaitent toutefois que cette contrainte d’incorporation soit levée définitivement pour les biocarburants de première génération dans les années à venir : dès 2025 pour le biodiesel et dès 2030 pour le bioéthanol. Après les vacances de Pâques, les deux parlementaires déposeront une proposition de loi en ce sens.