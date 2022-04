Ligue des champions: De Bruyne se réveille au bon moment

Le Belge a inscrit le seul but du match face à l’Atlético pour sa 50e apparition avec les Skyblues en Ligue des champions. C’était aussi son 1er but européen de la saison.

Une opposition de styles était attendue à l’Etihad ce mardi soir, incarnée par deux coaches mythiques qui ne se rencontraient que pour la quatrième fois de leur longue carrière. Après un Barcelone-Atlético en 2012, Pep Guardiola et Diego Simeone s’étaient retrouvés le long de la même ligne de touche en mai 2016 lors d’une demi-finale (en aller-retour donc) de Ligue des champions mémorable. Le Catalan, à l’époque en charge du Bayern Munich, était tombé dans le piège tendu par son homogue argentin, déjà à la tête de l’Atlético. Si les années ont passé -et les clubs aussi dans le chef du tacticien espagnol –, leurs philosophies, elles, n’ont pas intrinsèquement changé. Et cela s’est vérifié lors de ce quart de finale aller. Tandis que les Cityzens de « Pep » ont mis le pied sur le ballon de la première à la dernière seconde du match (avec une possession insolente à la clé : 67 %), les Colchoneros du « Cholo » se sont eux montrés très attentistes.