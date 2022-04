Ligue des Champions: De Bruyne espère que l’Atlético va «peut-être attaquer un peu plus» au retour

« On sait qu’ils sont solides, c’est leur façon de jouer et je pense qu’on a plutôt pas mal joué, vu les circonstances. On savait que ce serait dur de se créer des opportunités. La première période était très fermée, mais on n’a rien concédé », a ajouté « KDB ».

« En seconde période, on s’est créé quelques occasions et c’est bien d’en avoir converti une », a-t-il dit en évoquant son but. « J’ai fait un appel et Phil (Foden) m’a parfaitement servi, il fallait rester lucide et heureusement j’ai trouvé les filets. »

Regroupée devant son rectangle, l’équipe de Diego Simeone n’a pas laissé beaucoup d’espace à celle de Pep Guardiola. « Ils jouaient pratiquement avec cinq défenseurs et cinq milieux, c’était dur de trouver des espaces. Si quelqu’un veut nous faire des reproches sur ce match, je leur conseille de faire l’essai sur un terrain d’entraînement. Mais je pense qu’on a joué de la bonne façon parce qu’on ne leur a rien laissé, on a été calmes et patients en cherchant les espaces. »