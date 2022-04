Energie: en cas de pénurie, le gouvernement fédéral a préparé un plan d’urgence

Trois étapes sont envisagées pour le document « Gaz Naturel, Plan d’urgence, Solidarité » daté de ce mardi 5 avril, une phase de pré-alerte, une phase d’alerte et une phase d’urgence, impliquant chacune des mesures précises à mettre en œuvre.

Le document dresse d’abord un tableau de la situation actuelle. Jusqu’à présent, les livraisons de gaz en provenance de Russie sont stables et les contrats sont respectés.

Le document rappelle aussi que la Belgique compte plusieurs points d’entrée pour le gaz naturel (Allemagne, Pays-Bas, Luxembourg, France et Grande-Bretagne). De plus, des capacités de stockages de gaz liquéfié, sont disponibles à Zeebruge.

Actuellement, la situation est surveillée, notamment via Fluxys, le gestionnaire de réseaux.

Un plan d’urgence en trois phases

Le Plan d’urgence pour l’approvisionnement en gaz repose sur une loi de 2017 sur la sécurité d’approvisionnement et n’est pas totalement neuf, il date de 2020.

Selon les phases, il prévoit des mesures sur base volontaire et d’autres obligatoires.

La première phase est une phase qualifiée d’« Early warning », soit de pré-alerte. Elle prévoit surtout une surveillance de la situation.

La deuxième phase est une phase d’« Alerte ». Elle prévoit l’utilisation de réserves opérationnelles de gaz, l’achat de gaz par le gestionnaire de réseau Fluxys et une utilisation des réserves opérationnelles de gaz et prévoit d’augmenter l’usage des terminaux LNG et des installations de stockage.

La troisième phase et dite d’« urgence » prévoit d’appeler les utilisateurs de gaz à réduire leur consommation. Il est aussi question de déconnecter les clients en fonction de critères établis pour cette phase d’urgence, dans l’esprit, visiblement, de ce qui est prévu dans les plans existants pour l’électricité en cas de pénurie sur le réseau.