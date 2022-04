Sommes-nous tous égaux face aux mathématiques?

Vaste question qui ne tolère pas trente-six réponses. Souvenons-nous : presque tous, nous avons, dès l’enfance, entretenu un rapport aux mathématiques particulier et différent. Il y avait ceux qui étaient des bêtes dans le domaine et avaient l’air de tout comprendre sans effort, cumulant les bonnes notes et les accessits, si tant est qu’il y en eût. Et il y en avait d’autres qui étaient nuls, rataient toutes leurs épreuves, récoltant les pires notes, jusqu’à compromettre leur année scolaire. Pour beaucoup d’élèves, les maths, c’était la bête noire, la matière qu’il fallait craindre, l’inévitable écueil qui pouvait les faire plonger.