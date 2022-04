«Lukaku poursuit son pressing pour revenir à l’Inter»: la presse italienne relance le débat autour du Diable rouge de Chelsea

« Romelu est de plus en plus mal à l’aise à Chelsea et les contacts se multiplient avec les dirigeants de son ancien club », poursuit la Gazzetta dans ses pages. « Et le sélectionneur belge Roberto Martinez aimerait également avoir un club ‘amical’ pour son attaquant en vue de la Coupe du monde. » Le journal évoque des « appels et messages exploratoires, parfois subliminaux, cachés, et parfois explicites ». « Il existe un trafic de télécommunications croissant entre Milan, Londres, et même Bruxelles autour d’un nom : Romelu Lukaku. »