L’allocation universelle revient dans le débat, portée par le MR

Le président libéral Georges-Louis Bouchez estime que le revenu universel pourrait être une des clés de voûte d’un nouveau pacte social et fiscal à l’horizon 2030.

Alors que le coût de la vie ne cesse d’augmenter, le président du MR est revenu début avril avec une idée qu’il affectionne particulièrement : l’allocation universelle. « On donne un revenu de base à chacun. Et après, si vous travaillez, vous gagnez plus. Si vous ne travaillez pas, vous restez avec votre revenu de base », explique Georges-Louis Bouchez dans une vidéo postée sur Facebook.

Cette proposition de verser une allocation mensuelle à tous les citoyens belges, sans obligation de travail, ne fait pas partie du programme du parti libéral, mais Bouchez aimerait la faire entrer dans le débat dans le cadre du nouveau pacte social et fiscal à l’horizon 2030.